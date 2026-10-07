На Западе предупредили о риске "сделки с дьяволом" из-за Starlink BI: сделка по Starlink предоставит Маску власть над странами

Москва7 окт Вести.В Кембриджском университете считают, что государства рискуют заключить "сделку с дьяволом" из-за спутниковой связи Starlink основателя американской компании SpaceX Илона Маска. Об этом пишет издание Business Insider.

По словам доцента школы государственной политики университета Алессио Терци, которые приводит издание, соответствующие соглашения предоставят американскому предпринимателю право решать, как, когда и где граждане и военнослужащие этих стран получат доступ к интернету.

Эксперт сравнил такой уровень политической власти с влиянием Ост-Индской компании - британского торгового конгломерата, который правил значительной частью Индийского субконтинента. Терци напомнил, что в 1600 году компании предоставили исключительные права на торговые маршруты между Азией и Великобританией, что превратило ее в "империю" с собственной системой налогообложения и постоянной армией.

По мнению Терци, Маск и SpaceX используют собственную монополию на спутниковую связь как суверенное государство, а не частная компания.

Это мегакорпорация, которая постепенно берет на себя некоторые функции, обычно относящиеся к сфере ответственности государства резюмировал он

В августе сообщалось, что SpaceX удалила Польшу из единого европейского региона мобильной связи Starlink.