На Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение На ЗАЭС восстановлено внешнее электроснабжение

Москва8 ноя Вести.На Запорожской атомной электростанции восстановлено внешнее электроснабжение. Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС в мессенджере МАХ.

После проведения ремонтно-восстановительных работ введена в работу линия электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1". Электроснабжение собственных нужд станции обеспечивается по этой линии говорится в сообщении

ЗАЭС потеряла внешнее энергоснабжение утром 8 ноября, в воскресенье. Воздушная линия была автоматически отключена из-за повреждения. Были задействованы резервные дизель-генераторы, которые сейчас перевели в режим дежурства.

Отмечается, что радиационная обстановка на станции и рядом с ней остается стабильной.