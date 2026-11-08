Москва8 ноя Вести.Запорожская атомная электростанция (АЭС) потеряла внешнее энергоснабжение, однако ситуация находится на полном контроле. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС.

Воздушная линия 330 кВ "Ферросплавная-1", обеспечивавшая электроснабжение собственных нужд Запорожской АЭС, отключена действием защиты вследствие повреждения. Резервные дизель-генераторы включились штатно и обеспечивают электроснабжение оборудования, необходимого для безопасной эксплуатации станции говорится в сообщении, опубликованном в канале ЗАЭС в мессенджере МАХ

Персонал станции контролирует все параметры работы оборудования, принимаются необходимые меры.

Отмечается, что радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения находится в норме.