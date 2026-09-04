Королев, Копейск, Саранск и еще 9 городов представили к званию трудовой доблести

На заседании с Путиным к званию трудовой доблести представили 12 городов Королев, Копейск, Саранск и еще 9 городов представили к званию трудовой доблести

Москва4 сен Вести.Российский организационный комитет "Победа" под руководством президента РФ Владимира Путина рассмотрел на заседании присвоение звания трудовой доблести еще 12 городам.

Глава государства в пятницу, 4 сентября, провел заседание оргкомитета "Победа" в режиме видеоконференции (ВКС).

Среди городов, представленных к званию: Березники, Королев, Бийск, Вятские Поляны, Саранск, Йошкар-Ола, Копейск, Первоуральск, Серов, Уссурийск, Ухта и Черемхово.

Звание "Город трудовой доблести" было учреждено в 2020 году. Ранее его были удостоены 70 населенных пунктов.

Звание присваивается указом президента городам, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, отметившись трудовыми подвигами в тылу. В каждом из таких населенных пунктов устанавливают стелу с изображением герба и текстом соответствующего указа главы государства.

На предыдущем заседании оргкомитета в январе 2025 года Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" Верхней Пышме, Зеленодольску, Ишимбаю, Кургану, Ленинску-Кузнецкому, Миассу и Салехарду.