Начальник штаба обороны Болгарии подал в отставку Болгарское ТВ: начштаба обороны Эмил Ефтимов подал в отставку

Москва30 сен Вести.Начальник штаба обороны Болгарии адмирал Эмил Ефтимов подал рапорт об отставке. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Рапорт об увольнении подан с уведомлением за три месяца. О причинах такого решения 65-летнего адмирала на данный момент ничего не известно.

Должность начальника обороны Болгарии Ефтимов занимал с марта 2020 года. В рамках своей деятельности он подчиняется гражданскому министру обороны и верховному главнокомандующему в лице президента. Его должность соответствует посту начальника генштаба.

С 1992 по 1994 год Ефтимов учился в Военно-морской академии в Санкт-Петербурге.