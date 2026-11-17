Над архипелагом Северная Земля пролетел неопознанный болид Неопознанный яркий болид зафиксировали над Северным Ледовитым океаном

Москва17 ноя Вести.Над архипелагом Северная Земля в Северном Ледовитом океане сотрудники научно-исследовательского стационара "Ледовая база Мыс Баранова" Арктического и антарктического научно-исследовательского института зафиксировали пролет болида, сообщает пресс-служба института.

Проанализировав видео, специалисты ААНИИ совместно с Лабораторией солнечной астрономии ИКИ РАН пришли к выводу, что в атмосферу вошел объект искусственного происхождения говорится в сообщении

По мнению специалистов, это был завершивший свою работу спутник дистанционного зондирования Земли, находившийся на полярной орбите.