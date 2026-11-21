Москва21 ноя Вести.Победитель 22 турниров Большого шлема испанский теннисист Рафаэль Надаль избран членом совета директоров футбольного клуба "Реал". Об этом сообщила пресс-служба испанской команды.

Сам спортсмен отметил, что на него возложена большая ответственность.

Любовь к этому клубу передается от родителей к детям и объединяет людей. Для меня это возможность смотреть матчи вместе с семьей и друзьями. Это большая честь сказал Надаль

Надалю 40 лет, на его счету 92 победы на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. Испанец также является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году он одержал победу в одиночном разряде, а в 2016 году, вместе с Марком Лопесом – в парном.