Награждение экс-модели Playboy в Киево-Печерской лавре осудили в Крыму Константинов назвал кощунством награждение экс-модели в Киево-Печерской лавре

Москва13 ноя Вести.Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов раскритиковал проведение церемонии награждения в Киево-Печерской лавре, где глава киевского режима Владимир Зеленский вручил награду бывшей модели Playboy Дарье Астафьевой. Об этом Константинов сообщил ТАСС.

Он отметил, что такие действия украинских властей выглядят как надругательство над православной святыней.

Мы являемся свидетелями невероятного разгрома православной церкви на Украине. Это пляска сатаны на православных святынях. Они бы еще каннибалов и педофилов притянули в лавру, в это святое место сказал он

Ранее Украинский союз православных журналистов сообщил, что Зеленский наградил Астафьеву орденом княгини Ольги III степени в Киево-Печерской лавре. Уточнялось, что награда была вручена за высокое профессиональное мастерство и вклад в развитие национальной культуры.

В марте 2023 года музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" в одностороннем порядке расторг договор аренды с канонической Украинской православной церковью. В августе того же года суд признал законными расторжение договора и претензии властей на имущество монастыря. УПЦ оспорила это решение.

После этого для посетителей закрыли вход в Нижнюю лавру, а студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии запретили находиться на территории монастыря. Часть людей, отказавшихся покинуть корпуса лавры, оказалась заблокирована. Действия полиции и властей по установлению контроля над монастырем сопровождались протестами прихожан.

Позднее Православная церковь Украины начала использовать для своих целей главный храм Киево-Печерской лавры - Успенский собор.