Намибия добивается от Германии репараций за геноцид племен в начале XX века

Намибия будет добиваться репараций от Германии за колониальный геноцид Намибия добивается от Германии репараций за геноцид племен в начале XX века

Москва27 июн Вести.Власти Намибии ведут переговоры с Германией по поводу выплат репараций за геноцид местных племен, устроенный Берлином в начале XX века. Об этом сообщил генпрокурор африканской страны Катуна Мбандека на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), его слова приводит РИА Новости.

Прямые переговоры – лучший способ добиться справедливости, отметил Мбандека. Изначально Намибия хотела, чтобы Берлин признал геноцид племен гереро и нама, извинений и выплаты репараций. По первым двум пунктам власти ФРГ уже пошли навстречу.

Теперь остался вопрос репараций – что немцы могут сделать, чтобы искупить преступления. Насчет их объема идут обсуждения в Намибии и Германии. Хотя я думаю, что никакие деньги не компенсируют те страдания и загубленные жизни заявил генпрокурор

Мбандека добавил, что для окончательного примирения необходимо проводить соответствующие мероприятия. Причем, подчеркнул он, это должна быть на разовая акция, а целая серия событий.

Геноцид, о котором идет речь, длился с 1904 по 1908 годы. В этот период германские колониальные войска убили десятки тысяч представителей племен гереро и нама в Намибии. Некоторые специалисты считают эти зверства первым геноцидом XX столетия.

Ранее посольство России в Германии призвало власти страны признать преступления нацистов во время Великой Отечественной войны геноцидом народов Советского Союза.