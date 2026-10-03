Напавший на капитана Flydubai второй пилот учился авиаменеджменту в Британии Напавший на командира Flydubai пилот оказался выпускником британского вуза

Москва3 окт Вести.Напавший на капитана самолета Flydubai на рейсе из Дубая в Тель-Авив второй пилот проходил курсы по авиационному менеджменту в британском вузе, сообщает газета Telegraph.

Второй пилот, который попытался угнать самолет, направлявшийся в Израиль, учился в британском университете пишет издание

С 2020 по 2023 год он дистанционно обучался авиационному менеджменту в Новом Бэкингемширском университете в Великобритании. Представители учебного заведения подтвердили успешное окончание трехлетнего онлайн-курса, уточнив, что практическую летную подготовку нападавший там не проходил.

Ранее телеканал АВС со ссылкой на источники сообщил, что напавшим на капитана самолета Flydubai мог быть 29-летний гражданин Омана Хамам аль-Хаммами​​​.

Также ранее стало известно, что напавший на капитана пилот лайнера Flydubai проникся радикальными идеями в Сирии.