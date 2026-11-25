Москва25 нояВести.Киевский режим перешел от оправдания преступлений бандеровцев к их повторению. Об этом заявил директор СВР России, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.
По его словам, попытки обеления нацистских преступников становятся безошибочным маркером стран-агрессоров.
Достаточно посмотреть на киевский режим, давно перешедший от оправдания преступлений бандеровцев к буквальному повторению их преступленийсказал Нарышкин в ходе круглого стола "Роль СССР и Китая в разгроме германского нацизма и японского милитаризма"
Директор СВР РФ подчеркнул, что настороженность вызывают и другие активные ревизионисты, которых "немало и среди европейских, и среди части японских элит".
13 ноября эксперт в сфере информационной безопасности Даниил Безсонов заявил, что за призывы к террористической и экстремисткой деятельности необходимо наказывать.