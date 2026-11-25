Нарышкин заявил, что Киев перешел к повторению преступлений бандеровцев Нарышкин: киевский режим перешел к повторению преступлений бандеровцев

Москва25 ноя Вести.Киевский режим перешел от оправдания преступлений бандеровцев к их повторению. Об этом заявил директор СВР России, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

По его словам, попытки обеления нацистских преступников становятся безошибочным маркером стран-агрессоров.

Достаточно посмотреть на киевский режим, давно перешедший от оправдания преступлений бандеровцев к буквальному повторению их преступлений сказал Нарышкин в ходе круглого стола "Роль СССР и Китая в разгроме германского нацизма и японского милитаризма"

Директор СВР РФ подчеркнул, что настороженность вызывают и другие активные ревизионисты, которых "немало и среди европейских, и среди части японских элит".

13 ноября эксперт в сфере информационной безопасности Даниил Безсонов заявил, что за призывы к террористической и экстремисткой деятельности необходимо наказывать.