Москва20 ноя Вести.Глава киевского режима «переобулся» и если раньше он защищал русских, то теперь хочет устроить «пантеон героев» для нацистских преступников. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лаврова заявил в интервью для проекта режиссера Эмира Кустурицы "Наше Крещение. Предстоятель", опубликованном на сайте МИД РФ.

Зеленский к своему стыду и позору, который во время своей президентской кампании, в первый год своего президентства говорил: "Отстаньте от русских. Не пытайтесь им запрещать думать, говорить на своём языке, воспитывать детей на этом языке. Отстаньте. Это часть нашей жизни, культуры", – перековался и переобулся вплоть до того, что теперь он встаёт на колени перед прахом нацистских преступников, который перевозят из Европы. На священной земле Киево-Печерской лавры хочет из этих сатанинских могил устроить "пантеон героев"