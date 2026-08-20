Население Эстонии за 35 лет независимости уменьшилось на 13,2% Население Эстонии сократилось на 13,2% за 35 лет независимости

Москва20 авг Вести.Население Эстонии за 35 лет независимости сократилось на 13,2% - до 1,3 миллиона человек, а рождаемость по сравнению с 1991 годом упала на 52,4%.

Официальные данные изменения населения Эстонии опубликованы на сайте департамента статистики накануне годовщины независимости республики 19 августа​​​. Данные приводятся в сравнении с 1991 годом, сообщает РИА Новости.

Если в год обретения независимости в Эстонии проживали 1 миллион 567 тысяч 749 человек, то по состоянию на 1 января текущего года в Эстонии проживает 1 миллион 360 тысяч 745 человек говорится в сообщении на сайте департамента

Из других показателей: рождаемость упала на 52,4% (раньше рождалось 19 тысяч детей, сейчас – девять тысяч), а количество заключенных браков упало на 41,7% (с десяти до шести тысяч). Зато на десять лет увеличилась средняя продолжительность жизни по сравнению с 1991 годом – с 69,6 до 79,8 лет в 2025 году.