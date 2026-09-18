Более 30 раз за сутки ВСУ обстреливали населенные пункты ДНР

Населенные пункты ДНР подверглись 31 обстрелу со стороны ВСУ Более 30 раз за сутки ВСУ обстреливали населенные пункты ДНР

Москва18 сен Вести.Вооруженные формирования Украины 31 раз за последние сутки обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате чего трое мирных жителей погибли и 15 получили ранения, в том числе четверо детей. Об этом сообщили в Управлении администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

Поступили сведения о гибели трех и ранении 15 гражданских лиц, в том числе четверых детей говорится в Telegram-канале ведомства

Согласно данным Управления, украинские войска выпустили 36 единиц различных боеприпасов, повреждены жилой дом, спецтехника, грузовые и легковые автомобили, ЖД транспорт, а также три объекта гражданской инфраструктуры. Большинство вражеских атак – 21 – были на горловском направлении.