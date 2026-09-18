Москва18 сенВести.Вооруженные формирования Украины 31 раз за последние сутки обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате чего трое мирных жителей погибли и 15 получили ранения, в том числе четверо детей. Об этом сообщили в Управлении администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.
Поступили сведения о гибели трех и ранении 15 гражданских лиц, в том числе четверых детейговорится в Telegram-канале ведомства
Согласно данным Управления, украинские войска выпустили 36 единиц различных боеприпасов, повреждены жилой дом, спецтехника, грузовые и легковые автомобили, ЖД транспорт, а также три объекта гражданской инфраструктуры. Большинство вражеских атак – 21 – были на горловском направлении.