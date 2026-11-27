Прокуратура контролирует ситуацию с подтоплением территорий в селах Камчатки

Населенные пункты Камчатки пострадали от подтоплений Прокуратура контролирует ситуацию с подтоплением территорий в селах Камчатки

Москва27 ноя Вести.В селах Апука и Вывенка Олюторского района из-за подъема уровня воды и размыва песчаных кос пострадали населенные пункты, прокуратура Камчатского края контролирует ситуацию, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.

Установлено, что в Апуке подтоплены участки возле детского сада, школы и у домов. В Вывенке повреждены хозпостройки. Жилой фонд не пострадал. Организованы пункты временного размещения, сформирован маневренный фонд. До 28 ноября в районе действует режим повышенной готовности.

Прокуратура поставила ситуацию на контроль – отмечается в сообщении

Надзорное ведомство даст оценку полноте реализации местными властями полномочий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности населения.