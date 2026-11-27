Москва27 нояВести.В селах Апука и Вывенка Олюторского района из-за подъема уровня воды и размыва песчаных кос пострадали населенные пункты, прокуратура Камчатского края контролирует ситуацию, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.
Установлено, что в Апуке подтоплены участки возле детского сада, школы и у домов. В Вывенке повреждены хозпостройки. Жилой фонд не пострадал. Организованы пункты временного размещения, сформирован маневренный фонд. До 28 ноября в районе действует режим повышенной готовности.
Прокуратура поставила ситуацию на контроль– отмечается в сообщении
Надзорное ведомство даст оценку полноте реализации местными властями полномочий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности населения.