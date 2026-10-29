Москва29 октВести.В октябре 2022 года житель Хабаровского края завещал все свое имущество племяннице и умер в июле 2024 года, сообщается в MAX-канале судов региона.
Наследница трижды обращалась в банк с заявлениями о выплате денежных средств со счетов умершего, но получила отказ. Она обратилась в суд.
Судебная коллегия с выводом суда не согласилась и указала, что отказ банка в выплате был правомерен лишь постольку, поскольку вступившее в силу решение суда об установлении факта принятия наследства не содержало указания на конкретные счета наследодателяговорится в сообщении
В коллегии добавили, что поступившие после смерти наследодателя социальные выплаты и пенсия включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях.