Житель Хабаровского края завещал имущество племяннице и скончался через 2 года

Наследница выиграла имущественный спор после смерти дяди в Хабаровском крае Житель Хабаровского края завещал имущество племяннице и скончался через 2 года

Москва29 окт Вести.В октябре 2022 года житель Хабаровского края завещал все свое имущество племяннице и умер в июле 2024 года, сообщается в MAX-канале судов региона.

Наследница трижды обращалась в банк с заявлениями о выплате денежных средств со счетов умершего, но получила отказ. Она обратилась в суд.

Судебная коллегия с выводом суда не согласилась и указала, что отказ банка в выплате был правомерен лишь постольку, поскольку вступившее в силу решение суда об установлении факта принятия наследства не содержало указания на конкретные счета наследодателя говорится в сообщении

В коллегии добавили, что поступившие после смерти наследодателя социальные выплаты и пенсия включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях.