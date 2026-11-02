Верховный суд: начисленную после смерти пенсию нельзя унаследовать

Пенсию умершего унаследовать нельзя, сообщил ВС РФ Верховный суд: начисленную после смерти пенсию нельзя унаследовать

Москва2 ноя Вести.Верховный суд разобрался в юридическом казусе с наследством начисленной пенсии умершему лицу. В пресс-службе судебной инстанции пояснили, что унаследовать такую выплату нельзя.

Коллегия по экономическим спорам разъяснила, что наследники вправе претендовать только на пенсионные выплаты, начисленные при жизни получателя сообщили в пресс-службе ВС РФ

Речь шла о случае в Омской области, где банк перевел пенсию на счет умершей местной жительницы. Региональное отделение Соцфонда потребовало вернуть 17,5 тысячи рублей, но банк отказался, сославшись на отсутствие права распоряжаться деньгами клиентов и контролировать их использование.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, признав спорную сумму неосновательным обогащением банка, подчеркнув, что выплата пенсии прекращается со смертью получателя. Таким образом деньги, начисленные после даты смерти, не входят в наследство.

Кассационная инстанция не согласилась с этим, заявив, что после зачисления на счет пенсия становится имуществом наследодателя, а требование о возврате следует предъявлять наследникам.

Верховный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.