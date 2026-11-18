Наследство актрисы Екатерины Райкиной поделят в Москве Наследственное дело открыто в Москве после смерти дочери Аркадия Райкина

Москва18 ноя Вести.Наследственное дело открыто после смерти народной артистки РСФСР, дочери сатирика Аркадия Райкина Екатерины Райкиной, сообщил aif.ru. Дело ведет московский нотариус.

Екатерина Райкина скончалась в возрасте 88 лет в одной из столичных больниц. В начале октября ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным издания, единственным наследником актрисы является ее сын Алексей Яковлев. При отсутствии завещания все состояние перейдет ему. Публичных споров вокруг наследства нет.

Если завещания не было, то все распределяется по закону. Сначала идут наследники первой очереди — дети, супруг, родители, если их нет, то идет вторая очередь — дяди, тети, племянники и так далее рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев

Согласно открытым данным, квартира семьи Райкиных в Благовещенском переулке, дом 5 была выделена Леонидом Брежневым Аркадию Райкину в 1966 году.

Екатерина Райкина родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде. Служила в Московском академическом театре имени Вахтангова. Играла в театре "У Никитских ворот" и театре имени Л. Варпаховского. Она сыграла Софью в "Дамах и гусарах", Люсиль в "Мещанине во дворянстве", Зелиму в "Принцессе Турандот" и других.