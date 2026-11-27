НАТО перебросит в Польшу самолет радиолокационной разведки НАТО перебросит самолет радиолокационной разведки AWACS в Польшу

Москва27 ноя Вести.НАТО принял решение о переброске в Польшу самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS после случая с якобы упавшими в Польше ракетами, сообщает телеканал Euronews.

Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич распорядился перебросить самолет, чтобы усилить наблюдение за воздушным пространством​​​ Польши.

Командование НАТО допустило возможность размещения дополнительных военных средств в Польше и других районах "в рамках оценки оборонительных возможностей альянса".

Поводом для таких мер стал случай с нарушением воздушного пространства Польши и падением ракет, которые якобы принадлежали России.

Глава Центра анализа передовых технологий МГТУ им. Баумана Александр Степанов заявил в беседе с ИС "Вести", что прибалтийский регион может стать площадкой для эскалации отношений с Россией. Страны Прибалтики готовы послужить прокси-инструментом для европейских игроков в их противостоянии с Москвой.