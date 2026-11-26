В Польше заявили, что НАТО рано или поздно начнет сбивать ракеты РФ над Украиной Севера: рано или поздно НАТО начнет сбивать российские ракеты над Украиной

Москва26 ноя Вести.Со временем НАТО начнет перехватывать российские ракеты в воздушном пространстве Украины. Об этом заявил экс-руководитель Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера.

По его словам, которые приводит польское издание Do Rzeczy, документы по этому решению были подготовлены еще в 2022 году по просьбе Киева.

Рано или поздно мы все равно будем сбивать эти ракеты. Вопрос лишь в том, сколько времени займет этот мыслительный процесс и сколько еще подобных инцидентов, подрывающих доверие к нам, должно произойти сказал Севера

В то же время заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик на брифинге заявил, что НАТО не поддерживает идею сбивания ракет над территорией Украины. Он подчеркнул, что подобное решение способно породить множество осложнений.