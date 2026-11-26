Москва26 нояВести.Со временем НАТО начнет перехватывать российские ракеты в воздушном пространстве Украины. Об этом заявил экс-руководитель Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера.
По его словам, которые приводит польское издание Do Rzeczy, документы по этому решению были подготовлены еще в 2022 году по просьбе Киева.
Рано или поздно мы все равно будем сбивать эти ракеты. Вопрос лишь в том, сколько времени займет этот мыслительный процесс и сколько еще подобных инцидентов, подрывающих доверие к нам, должно произойтисказал Севера
В то же время заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик на брифинге заявил, что НАТО не поддерживает идею сбивания ракет над территорией Украины. Он подчеркнул, что подобное решение способно породить множество осложнений.