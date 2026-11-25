Экс-глава МИД Польши Чапутович призвал молиться о защите от российских ракет

Экс-глава МИД Польши выразил сомнения в эффективности системы ПВО Экс-глава МИД Польши Чапутович призвал молиться о защите от российских ракет

Москва25 ноя Вести.Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович высказал скептическое мнение относительно оборонных возможностей страны в противодействии ракетным угрозам. Свою позицию дипломат изложил в авторском материале для издания Rzeczpospolita.

Чапутович раскритиковал идеи ряда аналитиков о необходимости сбивать российские ракеты над территорией Украины до их захода в польское воздушное пространство.

По его оценке, практическое воплощение таких планов вызывает сомнения, так как вооруженные силы республики испытывают трудности с обеспечением безопасности даже собственных границ.

Экс-глава МИД напомнил о резонансных случаях падения ракет на польской территории и сообщениях о предполагаемом заходе в воздушное пространство страны иностранного беспилотника.

По мнению политика, данные факты наглядно подтверждают высокую степень уязвимости нынешней системы противовоздушной обороны Польши.

У нас нет иного выбора, кроме как молиться: Боже, защити нас от российских ракет заключил Чапутович

Инициатива сбивать российские ракеты над Украиной была озвучена Варшавой на встрече постпредов НАТО в Брюсселе. Несмотря на то что ряд стран поддержал идею, обсуждение носило предварительный характер, и никакого решения принято не было.