Москва28 нояВести.Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, как договаривался о строительстве Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) с занимавшим тогда пост президента России Борисом Ельциным. Об этом эпизоде Назарбаев рассказал в документальном фильме Лейлы Алназаровой "Один маршрут - два государства. 30 лет геостратегического проекта", сообщает ИС "Вести".
По словам экс-президента Казахстана, разговор о проекте состоялся в больнице, где находился Ельцин.
Прямо в палате сели, я говорю: "Борис Николаевич, очень с серьезным разговором пришел, извините, что в больницу, но время не терпит". Разложил карту, показал - вот нефтепровод проходит через российскую территорию и приходит тудаповедал Назарбаев
На его предложение Ельцин не ответил сразу, а позвонил сперва занимавшему поста премьер-министра Виктору Черномырдину.
Звонит Черномырдину и говорит: "У меня Нурсултан Абишевич, северо-каспийский нефтепровод в Черное море - это для России выгодно или не выгодно?". Тот сказал: "Выгодно". [Ельцин решил]: "Ну тогда я подписываю". Вот так решился вопросзаявил Назарбаев
На данный момент Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), система которой проходит от крупных месторождений нефти на западе Казахстана до Новороссийска, где нефть грузится на танкеры, входит в топ самых крупных поставщиков нефти в Европу.
По словам главы Минэнерго РФ Сергея Цивилева, КТК является проектом, который внес большой вклад в стабилизацию мировой экономики.