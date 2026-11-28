Назарбаев рассказал, как согласовал проект строительства КТК с Ельциным Назарбаев согласовал проект КТК с Ельциным в больнице

Москва28 ноя Вести.Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, как договаривался о строительстве Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) с занимавшим тогда пост президента России Борисом Ельциным. Об этом эпизоде Назарбаев рассказал в документальном фильме Лейлы Алназаровой "Один маршрут - два государства. 30 лет геостратегического проекта", сообщает ИС "Вести".

По словам экс-президента Казахстана, разговор о проекте состоялся в больнице, где находился Ельцин.

Прямо в палате сели, я говорю: "Борис Николаевич, очень с серьезным разговором пришел, извините, что в больницу, но время не терпит". Разложил карту, показал - вот нефтепровод проходит через российскую территорию и приходит туда поведал Назарбаев

На его предложение Ельцин не ответил сразу, а позвонил сперва занимавшему поста премьер-министра Виктору Черномырдину.

Звонит Черномырдину и говорит: "У меня Нурсултан Абишевич, северо-каспийский нефтепровод в Черное море - это для России выгодно или не выгодно?". Тот сказал: "Выгодно". [Ельцин решил]: "Ну тогда я подписываю". Вот так решился вопрос заявил Назарбаев

На данный момент Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), система которой проходит от крупных месторождений нефти на западе Казахстана до Новороссийска, где нефть грузится на танкеры, входит в топ самых крупных поставщиков нефти в Европу.

По словам главы Минэнерго РФ Сергея Цивилева, КТК является проектом, который внес большой вклад в стабилизацию мировой экономики.