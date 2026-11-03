Москва3 ноя Вести.Размер вознаграждения ребенка за выполнение работ по дому зависит от доходов семьи, объема домашних обязанностей и качества выполненной работы. Об этом в беседе с "Абзацем" финансовый эксперт Андрей Бархота.

Заработная плата одного взрослого, например, 160 тысяч рублей в месяц. Делим на 20 рабочих дней, получается 8 тысяч рублей в день. Делим на восемь рабочих часов – получается тысяча рублей в час. Ребенку нужно предложить пакет услуг: уборка, приготовление обеда, мытье посуды и что-то еще. Все это может составлять до 2500 рублей в неделю пояснил эксперт

Бархота подчеркнул, что вознаграждение в размере 2500 рублей в неделю может быть выдано за несколько домашних поручений. При этом родителям следует оценивать и качество работы, проделанной ребенком.

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