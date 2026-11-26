Названа дата, с которой начнет прибавляться световой день Московский планетарий: световой день начнет расти с 22 декабря

Москва26 ноя Вести.Рост продолжительности светового дня в России и других странах Северного полушария начнется 22 декабря, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

После 21 декабря, дня зимнего солнцестояния, каждый последующий день будет дарить нам немного больше света сказали в планетарии

В сообщении указано, что 21 декабря день продлится шесть часов 59 минут, а к исходу месяца его длительность вырастет до семи часов пяти минут.

В Южном полушарии в декабре, напротив, световой день будет сокращаться.

Ранее сообщалось, что астрономическая зима в России в этом году начнется 21 декабря в 23:50 по московскому времени. В этот момент Солнце окажется в самой удаленной от экватора точке в Южном полушарии небесной сферы, это явление называют зимним солнцестоянием.