Москва26 нояВести.Рост продолжительности светового дня в России и других странах Северного полушария начнется 22 декабря, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
После 21 декабря, дня зимнего солнцестояния, каждый последующий день будет дарить нам немного больше светасказали в планетарии
В сообщении указано, что 21 декабря день продлится шесть часов 59 минут, а к исходу месяца его длительность вырастет до семи часов пяти минут.
В Южном полушарии в декабре, напротив, световой день будет сокращаться.
Ранее сообщалось, что астрономическая зима в России в этом году начнется 21 декабря в 23:50 по московскому времени. В этот момент Солнце окажется в самой удаленной от экватора точке в Южном полушарии небесной сферы, это явление называют зимним солнцестоянием.