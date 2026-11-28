Москва28 нояВести.В правоохранительных органах раскрыли сумму взяток, которую получили столичные адвокаты Максим Гранкин и его сын Иван.
Она составила около 250 млн рублей, передает ТАСС.
По предварительным данным, общая сумма взяток по делу Гранкиных составляет около 250 млн рублейсказано в сообщении
Как сообщил источник агентства, точная сумма и количество взяток будут установлены в ходе предварительного следствия.
Главу коллегии адвокатов "Гранкин и партнеры" адвоката Максима Гранкина и его сына задержали в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве в особо крупном размере. По данным следствия, Гранкины обещали решить корпоративные споры в досудебном порядке.
Также по делу проходит ранее арестованный бизнесмен из Ставрополя Роман Борозна.
Гранкиным предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве. Оба заключены под стражу. Фигуранты расследования уже обжаловали свой арест в апелляционной инстанции.
Коллегия адвокатов "Гранкин и партнеры" была учреждена в 2003 году.