Сумма взяток по делу адвокатов Гранкиных составляет около 250 млн рублей

Названа общая сумма взяток по делу адвокатов Максима Гранкина и его сына Сумма взяток по делу адвокатов Гранкиных составляет около 250 млн рублей

Москва28 ноя Вести.В правоохранительных органах раскрыли сумму взяток, которую получили столичные адвокаты Максим Гранкин и его сын Иван.

Она составила около 250 млн рублей, передает ТАСС.

По предварительным данным, общая сумма взяток по делу Гранкиных составляет около 250 млн рублей сказано в сообщении

Как сообщил источник агентства, точная сумма и количество взяток будут установлены в ходе предварительного следствия.

Главу коллегии адвокатов "Гранкин и партнеры" адвоката Максима Гранкина и его сына задержали в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве в особо крупном размере. По данным следствия, Гранкины обещали решить корпоративные споры в досудебном порядке.

Также по делу проходит ранее арестованный бизнесмен из Ставрополя Роман Борозна.

Гранкиным предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве. Оба заключены под стражу. Фигуранты расследования уже обжаловали свой арест в апелляционной инстанции.

Коллегия адвокатов "Гранкин и партнеры" была учреждена в 2003 году.