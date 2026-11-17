"Чек Индекс": борщ с говядиной обойдется сегодня в 293 рубля

Названа стоимость стандартного борща "Чек Индекс": борщ с говядиной обойдется сегодня в 293 рубля

Москва17 ноя Вести.Приготовление домашнего говяжьего борща на 4-х человек обойдется на сегодняшний день в 293 рубля. Об этом говорится в исследовании аналитического центра "Чек Индекс" для РИА Новости.

Расчет произведен на основе классического рецепта борща с говядиной: 300 г. мяса (210 руб.), 300 г. картофеля (21 руб.), 200 г. свеклы (9 руб.), 300 г. капусты (15 руб.), 100 г. моркови (6 руб.), 100 г. лука (14 руб.), 50 г. томатной пасты (18 руб.) привели свои расчеты аналитики центра

Основную часть расходов на приготовление борща формирует говядина, поэтому динамика цен на мясо оказывает наиболее заметное влияние на итоговую стоимость, пояснили специалисты.