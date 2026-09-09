MK: "борщевой набор" за год подорожал на десятки процентов

Эксперты объяснили, почему готовить борщ стало дороже MK: "борщевой набор" за год подорожал на десятки процентов

Москва9 сен Вести.Овощи из "борщевого набора" подорожали на десятки процентов из-за сокращения посевных площадей и роста затрат аграриев, заявило издание MK.RU со ссылкой на экспертов.

Так, на неделе с 24 по 30 августа килограмм капусты в рознице стоил в среднем на 38% больше, чем годом ранее – 28 рублей. Свекла подорожала на 20%, до 35,4 рубля, картофель – на 30%, до 41,5 рубля за килограмм. Также выросли цены на морковь – до 43,5 рубля, то есть на 20%, и на лук – он подорожал на 32%, до 45,2 рубля.

Нынешнее подорожание стало продолжением событий прошлого года. В 2025 высокий урожай привел к избытку предложения и падению доходов производителей. Рынок отреагировал сокращением площадей… Но сокращение предложения – не единственный фактор. Эксперты считают, что говорить о резком росте рентабельности аграриев не приходится: производители скорее компенсируют растущие затраты говорится в публикации

Главными статьями расходов аграриев стали горюче-смазочные материалы, логистика, а также рабочая сила.

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