Психолог Невеев: смена режима дня может указывать на попадание человека в секту

Названы признаки вовлечения человека в секту Психолог Невеев: смена режима дня может указывать на попадание человека в секту

Москва3 ноя Вести.Смена режима дня и стиля могут указывать на то, что человек попал в секту. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказал психолог Александр Невеев.

По словам эксперта, изменения в поведении человека, попавшего в секту, заметны сразу.

У человека меняется режим дня, стиль питания, одежды, меняется круг общения, появляются какие-то религиозные атрибуты, литература, очень показательны его подписки в соцсетях уточнил Невеев

Психолог добавил, что риску вовлечения в секты подвержены молодые люди, а также пенсионеры из-за внезапной потери привычного смысла жизни.

Ранее стало известно, что силовики провели рейды в помещениях секты "Церковь объединения" в семи городах России.