Москва27 ноя Вести.Зимой владельцам дач следует добиваться, чтобы дом выглядел жилым и не казался легкой добычей для злоумышленников. Об этом в беседе с RT рассказал эксперт НТИ по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский.

Это инструменты, садовая техника, электроника, велосипеды, а также металл для сдачи в лом, включая медный кабель и газовые баллоны перечислил он то, что чаще всего интересует воров, поскольку такое имущество легко унести и быстро продать

Эти вещи, как и документы, специалист советует вывезти с дачи на зиму. Запасы еды и теплых вещей, по его рекомендации, нужно свести к минимуму, чтобы в доме не поселились бездомные. Окна рекомендуется закрыть плотными шторами, а ключи не оставлять под ковриком.

На входную дверь Вишневский предложил установить два замка разных типов: цилиндровый с классом взломостойкости 3 или 4 по ГОСТ 5089 под броненакладкой и сувальдный. Для сарая, по его словам, подойдет навесной замок закрытого типа на толстых стальных проушинах.

Участок необходимо периодически навещать и очищать от снега. "Нетронутый сугроб у калитки ясно говорит, что хозяева давно не приезжали", - пояснил эксперт. Дорожку к дому он советует протаптывать раз в одну-две недели, а также после сильных снегопадов; можно договориться об этом с соседями, остающимися на зиму в поселке.

Усилить защиту, по словам специалиста, поможет недорогая техника. Таймер, включающий свет по вечерам, создает видимость присутствия людей. Камеру Вишневский рекомендует выбирать с записью в облако.

Облачная запись принципиальна, ведь вор может унести камеру вместе с картой памяти пояснил он

Наружную камеру нужно направить на калитку и дорожку так, чтобы было видно лицо входящего, внутреннюю - поставить в углу напротив входа, чтобы в кадр попадали дверь и окна. При отсутствии электричества подойдет модель с аккумулятором, рассчитанная на мороз. Кроме того, эксперт советует сфотографировать имущество и записать серийные номера техники.

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