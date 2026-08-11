У Liquid и Falcons больше шансов на победу в The International 2026 по Dota 2

Названы возможные победители The International 2026 по Dota 2 У Liquid и Falcons больше шансов на победу в The International 2026 по Dota 2

Москва11 авг Вести.Команды Team Liquid и Team Falcons имеют больше всего шансов на победу в чемпионате мира The International 2026 по компьютерной игре Dota 2. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" дал член правления Федерации компьютерного спорта России Никита Шабаев.

По его словам, слабые команды не могут пройти на The International, поэтому у каждого коллектива есть шанс на победу. Однако большинство экспертов пророчат победу одной из двух команд – Liquid или Falcons.

Все пророчат либо победу команде Liquid, или повторение успеха прошлого года команды Falcons, где играет как раз-таки наш соотечественник (Станислав Поторак под ником Malr1ne – прим. ред.). Но это все на бумаге. И по всему миру есть очень маленькое количество людей, которые точно могут предсказать победителя сказал Шабаев

15-й чемпионат мира The International 2026 по компьютерной игре Dota 2 пройдет с 13 по 23 августа в Шанхае, Китай. Плей-офф состоится на арене спортивного центра "Восток", которая способна вместить около 18 тысяч зрителей.

В турнире участвуют 16 команд, из них от России и стран СНГ едут шесть составов: PARIVISION, BetBoom, Yandex, Spirit, Aurora Gaming и L1GA TEAM.