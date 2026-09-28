NBC: восемь морпехов США пострадали при атаке Ирана в Ормузском проливе

NBC: восемь морпехов США получили травмы после удара иранской ракеты NBC: восемь морпехов США пострадали при атаке Ирана в Ормузском проливе

Москва28 сен Вести.Восемь американских морских пехотинцев пострадали в результате атаки иранской крылатой ракеты на корабль ВМС США в Ормузском проливе. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.

По данным телеканала, инцидент произошел 14 сентября.

Восемь американских морских пехотинцев получили ранения две недели назад, когда иранская крылатая ракета атаковала корабль, на котором они действовали в Ормузском проливе сказано в сообщении

Как отмечает NBC, серьезных травм военнослужащие не получили и вскоре вернулись к службе. При этом морпехи надышались дымом, а также, вероятно, могли получить черепно-мозговые травмы. В частности, у пострадавших наблюдались характерные для сотрясения симптомы, включая головные боли.

Ранее министр иностранных дел Аббас Аракчи назвал число погибших в Иране при ударах Израиля и США.