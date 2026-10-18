Экс-помощник Трампа: Зеленский не должен получить от США ни цента

"Неблагодарный ублюдок": экс-помощник Трампа резко высказался о Зеленском Экс-помощник Трампа: Зеленский не должен получить от США ни цента

Москва18 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не должен получить ни цента от американских налогоплательщиков, а украинцам следует принять решение о будущем страны, заявил Майкл Флинн, который занимал должность помощника президента США по национальной безопасности в 2017 году, то есть во время первого срока Дональда Трампа на посту главы государства.

Флинн назвал Зеленского "маленьким неблагодарным ублюдком".

Этот маленький неблагодарный ублюдок не должен получить больше ни цента из денег американских налогоплательщиков. Как он смеет показывать такое пренебрежение к президенту США своей мерзкой ухмылкой и отвратительным поведением? отметил Флинн в соцсети X

Политика США не направлена на конкретного человека. Зеленский явно неверно трактует ситуацию и ведет себя так, будто поддержка американского народа - его законное право, пояснил Флинн.

Хватит, с нас довольно. У нас достаточно собственных проблем, чтобы продолжать поддерживать этого мелкого проныру. Что касается народа Украины, то вам следует принять решение о вашем будущем. Большинство американцев устало поддерживать вашего "лидера", коим он не является заключил Флинн

Президент США Дональд Трамп, рассуждая о возможности урегулирования украинского конфликта, заявил, что договориться с Зеленским сложнее, чем с президентом России Владимиром Путиным.

В интервью телеканалу Newsmax Трамп отметил, что Зеленскому не место за столом переговоров, и вновь подчеркнул необходимость проведения выборов президента на Украине.