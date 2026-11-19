В Ингушетии устанавливают причастных к поджогу спецтехники Минприроды

Неизвестные подожгли спецтехнику Минприроды в Ингушетии В Ингушетии устанавливают причастных к поджогу спецтехники Минприроды

Москва19 ноя Вести.В Ингушетии выясняют обстоятельства возгорания, в результате которого пострадала спецтехника Минприроды. Машины применялись при вывозе металлических емкостей для нелегального производства древесного угля в Назрановском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает "Интерфакс".

Накануне сотрудники Минприроды Ингушетии вывозили с лесной территории в Сурхахи незаконно установленные железные емкости для производства древесного угля. А сегодня две единицы лесопожарной техники, задействованные в этих работах, получили серьезные повреждения в результате возгорания отметил сотрудник пресс-службы

По предварительной версии, технику подожгли неизвестные, добавили в министерстве. Правоохранителям предстоит установить причины произошедшего и причастных к нему лиц.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявили незаконную рубку леса и переработку древесины.

В настоящее время прокуратура проверяет соблюдение требований лесного и экологического законодательства, а также правил пожарной безопасности.