Морской терминал "Бориваж" в Одесской области второй раз заняли неизвестные

Неизвестные второй раз захватили морской терминал под Одессой Морской терминал "Бориваж" в Одесской области второй раз заняли неизвестные

Москва7 окт Вести.Около 400 человек второй раз за неделю захватили морской терминал "Бориваж" в Одесской области. Об этом сообщило издание "Региональные новости" со ссылкой на пресс-службу компании "Агротерминал логистик".

В компании утверждают, что за захватом стоят люди, связанные с украинским бизнесменом Игорем Коломойским (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и его партнером Геннадием Боголюбовым.

По данным "Агротерминал логистик", вооруженные люди протаранили ворота грузовиком и избили охранников. Один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По нашей информации, нападение осуществляли люди из охранной компании "Самсон". Нам известно о связях этой компании с руководством областной полиции, и мы не исключаем, что именно этим объясняется бездействие правоохранителей приводятся в статье слова директора компании Александра Иртюго

О первом захвате терминала 29 сентября сообщала "Экономическая правда". По данным ее источников в правоохранительных органах, неизвестные силой заняли территорию и установили контроль над объектом.

В тот же день суд в Киеве признал недействительным договор аренды, на основании которого терминалом пользовалась компания Сергея Фролова - бизнес-партнера Коломойского и Боголюбова. Судебные разбирательства вокруг "Бориважа" продолжаются, в том числе рассматривается законность передачи зернового терминала в уставный капитал ООО "Агротерминал логистик".