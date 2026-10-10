В Хабаровске возбудили дело после нападения мужчины с ножом на подростка

Неизвестный ранил подростка в Хабаровске, возбуждено уголовное дело В Хабаровске возбудили дело после нападения мужчины с ножом на подростка

Москва10 окт Вести.В Хабаровске следователи возбудили уголовное дело после нападения неизвестного мужчины на подростка, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщили в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Следственным отделом по Центральному району города Хабаровска СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО по распространенной в СМИ информации о нападении мужчины на несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) говорится в сообщении

По информации регионального УМВД, днем 10 октября 16-летний юноша с приятелем находился у кафе возле площади Блюхера. К ним подошел незнакомый мужчина и начал угрожать, после чего достал нож и ранил подростка в щеку. Пострадавшего доставили в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Злоумышленника задержали.