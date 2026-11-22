Цех по производству алкоголя для рейсов бизнес-класса нашли вблизи Шереметьево

Нелегальный цех по производству алкоголя обнаружили вблизи аэропорта Шереметьево Цех по производству алкоголя для рейсов бизнес-класса нашли вблизи Шереметьево

Москва22 ноя Вести.Вблизи аэропорта Шереметьево сотрудники следственного отдела линейного управления МВД РФ обнаружили подпольный цех по производству напитка "Лимончелло". Алкоголь предназначался для пассажиров бизнес-класса, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По факту обнаружения нелегального цеха вблизи аэропорта… возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ) в отношении неустановленных лиц из числа работников и руководителей предприятия рассказал источник

В ходе проведения оперативных мероприятий были изъяты 1 201 бутылка немаркированной алкогольной продукции с этикеткой "Лимончелло". Напиток предлагался пассажирам, летающим бизнес-классом.