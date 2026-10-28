Омского предпринимателя будут судить за создание подпольного спиртзавода

Омский предприниматель пойдет под суд за нелегальный спиртзавод под прикрытием Омского предпринимателя будут судить за создание подпольного спиртзавода

Москва28 окт Вести.В Омске перед судом предстанет предприниматель, организовавший подпольный спиртзавод, сообщает региональное УМВД в MAX.

В ведомстве ответили, что расследование уголовного дела об организации без соответствующей лицензии подпольного завода по производству этилового спирта и спиртосодержащей продукции завершено.

На скамье подсудимых находится 59-летний директор и учредитель организации, созданной для прикрытия нелегальной деятельности говорится в публикации

Предприятие было размещено в деревне Ракитинка на территории некогда самого крупного, но обанкротившегося омского ликероводочного завода.

Как сообщили полицейские, на арендованной площади обвиняемый запустил производственное оборудование, завез сырье, набрал в штат больше ста сотрудников.

При этом документально незаконная деятельность, которую выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Омской области, оформлялась как изготовление средства для усиленной очистки промышленных трубопроводов.

Из незаконного оборота было изъято больше 350 тысяч литров спирта на общую сумму свыше 30 миллионов рублей, говорится в сообщении УМВД по Омской области.