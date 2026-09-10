Москва10 сенВести.В Омске на Ленинградском мосту задержан 23-летний житель Ленинского округа города, который оказался оптовым наркокурьером с крупной партией синтетики. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.
При личном досмотре у фигуранта оперативники изъяли находившийся при нем рюкзак, внутри которого обнаружили полимерный пакет, тщательно перемотанный скотчем. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством – производным N-метилэфедрона общей массой 528,4 граммаговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Омичу грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.