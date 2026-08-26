Москва26 авг Вести.Немецкие потребители готовы покупать китайские электрокары марки AUDI (без четырех колец), изначально созданной только для КНР, несмотря на то, что машины в Германии официально не продаются. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

Ключевым фактором, который повлиял на выбор граждан Германии, стала низкая цена, относительно отечественных аналогов, подчеркнул эксперт.

То, что немцы начали себе заводить эти машины, и они оказываются дешевле, говорит о том, что даже немцы готовы закрывать глаза, что платформа не немецкая, сделано это не немецкими руками. Инженерия, да, частично немецкая, дизайн, но как бы прикрывают глаза и не лезут туда внутрь. Почему? Потому что когда ты достаешь из своего кармана кошелек, карточку, счет подписываешь, и тебе надо платить, хочется заплатить в два раза меньше объяснил Кадаков

Как пишет портал AutoHome, в Германию по параллельному импорту начали завозить китайские электрокары марки AUDI (без четырех колец). Речь идет о моделях AUDI E5 Sportback и E7X, которые в Европе официально никогда не продавались. Машины доставляются в Германию морем, после чего проходят обязательную местную сертификацию для допуска на дороги общего пользования. При этом местным покупателям такие машины обходятся в два раза дешевле, чем оригинальные Audi.