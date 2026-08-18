Москва18 авгВести.Немецкие власти намерены продлить контроль на границах с соседними странами еще на полгода из-за миграционного кризиса в Сеуте. Об этом пишет газета Bild.
Первоначально срок выборочных проверок должен был закончиться 15 сентября.
Развитие событий на европейских внешних границах показывает, что для сдерживания нелегальной миграции по-прежнему нужен контрользаявил изданию глава МВД ФРГ Александер Добриндт
Из-за политики Испании по отношению к нелегалам Европу ждет еще один миграционный кризис, схожий с тем, который произошел в 2015 года, заявил ранее в интервью премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.