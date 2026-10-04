Немецкий дирижер рассказал об отношении жителей Германии к России Дирижер Франц: большинство жителей ФРГ позитивно настроены к России

Москва4 окт Вести.Немецкое общество в основном положительно настроено по отношению к России. Об этом сообщил работающий в России дирижер и пианист из Германии Юстус Франц.

В беседе с РИА Новости он отметил, что жители ФРГ боятся открыто говорить о своем отношении к России из-за влияния западных СМИ.

У нас, к сожалению, возможно, какие-то "самолеты" летают над Германией и рассыпают какие-то "снотворные пилюли" или что-то в этом роде, не знаю. Общество же в значительной степени настроено к России положительно сказал дирижер

Музыкант добавил, что сам он не боится говорить то, что думает, даже если после его заявлений некоторые люди в Европе поменяют свое мнение в отношении него.

Президент РФ Владимир Путин в 2025 году наградил Франца орденом Дружбы за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом.

Историк Рене Барки, в свою очередь, заявил, что пропаганда Запада привела к демонизации образа России во французском обществе.