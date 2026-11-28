Министр ФРГ Шнайдер заявил о необходимости углубить Рейн и поменять русло

Немецкий министр предложил углубить Рейн, чтобы избежать проблем с перевозками Министр ФРГ Шнайдер заявил о необходимости углубить Рейн и поменять русло

Москва28 ноя Вести.Река Рейн нуждается в углублении и изменении части русла, чтобы предотвратить ее обмеление и проблемы с речными грузоперевозками, заявил министр окружающей среды ФРГ Карстен Шнайдер.

Он прокомментировал изданию Kölner Stadt-Anzeiger ситуацию с рекордным обмелением Рейна летом и ранней осенью 2026 года.

Чтобы обеспечивать грузовые перевозки в дальнейшем, нам... необходимо изменить русло реки сказал Шнайдер изданию

По его словам, также требуется углубление Рейна, но операция возможна "лишь в нескольких местах". Как заявил министр, вместо углубления на большой площади можно расширить русло.

В сентябре СМИ писали об угрозе жесткой нехватки воды в Германии. Представитель торгово-промышленной палаты федеральной земли Рейнланд-Пфальц Николь Рабольд говорила, что обмеление Рейна грозит крупным экономическим ущербом. Ситуация, по словам Рабольд, критическая.