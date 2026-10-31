Москва31 окт Вести.Зенитные комплексы Skyranger немецкого оборонного концерна Rheinmetall показали неудовлетворительные результаты на испытаниях в Швеции. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на представителя концерна.

Собеседник издания, говоря об эффективности Skyranger, отметил, что пока что необходимый уровень не достигнут.

Испытания в Швеции​​​.... показали неудовлетворительный результат. Мы пока не достигли необходимого уровня указал представитель концерна

В испытаниях также участвовали украинские операторы БПЛА, отмечается в материале.