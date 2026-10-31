Москва31 октВести.Зенитные комплексы Skyranger немецкого оборонного концерна Rheinmetall показали неудовлетворительные результаты на испытаниях в Швеции. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на представителя концерна.
Собеседник издания, говоря об эффективности Skyranger, отметил, что пока что необходимый уровень не достигнут.
Испытания в Швеции.... показали неудовлетворительный результат. Мы пока не достигли необходимого уровняуказал представитель концерна
В испытаниях также участвовали украинские операторы БПЛА, отмечается в материале.