Неожиданное свечение: в Финляндии испугались странного явления в атмосфере Жители Финляндии заметили на востоке страны необычное изменение в атмосфере

Москва1 авг Вести.Жители Финляндии, проживающие на востоке страны, стали свидетелями необычного явления в атмосфере, сообщило местное издание Iltalehti.

Неожиданное световое явление появилось в небе над Финляндией накануне пятницы. Наблюдения зафиксированы в различных регионах страны, таких как Оривеси, Сомеро и Нокиа говорится в публикации

Специалист метеорологического института Финляндии Петри Хоппула сказал, что местные жители с большой вероятностью наблюдали эффект гало. Он объяснил, что это явление происходит, когда солнечные лучи преломляются через кристаллы льда в верхних слоях облаков.

Гало — это атмосферное явление, которое проявляется в виде светящегося кольца вокруг Солнца. Гало характеризуются возникновением вторичного свечения вокруг источника света. Наиболее яркими элементами гало являются паргелии, также известные как "ложные солнца".

31 июля в Неаполе и его окрестностях на юге Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7. Эпицентр сейсмособытия залегал на глубине 3 км в районе Флегрейских полей — зоны, известной уникальным природным феноменом, связанным с древним подводным вулканом.