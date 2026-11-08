Неправильно выброшенные наушники стали экологической проблемой для Рима "Турпром": в Риме туристы массово привязывают наушники к историческим решеткам

Москва8 ноя Вести.Туристы в Риме начали привязывать к ограждениям моста Понте Мильвио одноразовые наушники от аудиогидов, не желая искать места для утилизации использованной гарнитуры. Об этом пишет "Турпром".

Уточняется, что исторический центр Рима столкнулся с экологической проблемой, пришедшей на смену традиции вешать "замки любви". В сети завирусились видео, на которых туристы напротив касс Римского форума привязывают наушники от аудиогидов к исторической решетке.

Городская служба по утилизации отходов (Ama) уже провела экстренную зачистку локации, срезав все скопившиеся провода. По словам экологов, токсичный пластик, микросхемы и медь под воздействием Солнца начинают разрушаться, нанося прямой вред объекту всемирного наследия.

Сейчас участок находится под усиленным контролем полиции, а власти Рима потребовали от организаторов экскурсий самостоятельно собирать использованное оборудование у туристических групп.

3 февраля сообщалось, что в Риме ввели сбор для желающих бросить монетку в фонтан Треви. Теперь за подход к этому памятнику придется заплатить два евро.