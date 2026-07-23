Москва23 июлВести.В Дагестане в связи с празднованием Дня Конституции республики понедельник, 27 июля, объявлен нерабочим. Об этом сообщает правительство региона.
Решение принято в связи с тем, что в текущем году праздничный день совпадает с воскресеньем, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ предполагает его перенос на следующий рабочий день.
Соответственно, выходной день с воскресенья 26 июля переносится на понедельник 27 июляговорится в сообщении, которое приводит ТАСС
День Конституции Дагестана является нерабочим, согласно Указу Госсовета Республики от 18 июля 1995 года.