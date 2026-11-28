Нетаньяху готов быть вторым премьером ради коалиции с оппозицией Нетаньяху предложил оппозиции правительство единства с ротацией премьера

Москва28 ноя Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности уступить право первого срока на посту премьера лидеру оппозиционной партии "Яшар" Гади Айзенкоту в рамках соглашения о ротации ради создания правительства национального единства. Об этом сообщает портал Ynet.

Глава кабинета министров пояснил, что в условиях масштабных внешних угроз готов поступиться принципом назначения премьера от победившей на выборах партии.

На парламентских выборах 27 октября "Ликуд" Нетаньяху заняла первое место (27 мест), а "Яшар" — второе (21 место).

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог вручил мандат на формирование коалиции именно Айзенкоту, которому закон отводит на эту задачу 28 дней с возможностью 14-дневного продления.