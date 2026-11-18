Москва18 ноя Вести.Парламент (кнессет) Израиля избрал спикером кандидата от оппозиционной партии "Яшар" Матана Кахана, сообщает портал Ynet.

Матан Кахана из партии "Яшар"​​​ избран спикером кнессета отмечает Ynet

Кандидатуру Кахана поддержали 66 депутатов кнессета.

Президент Израиля Ицхак Герцог вручил главе оппозиции Гади Айзенкоту мандат на созыв следующего правительства Израиля. На прошедших выборах Айзенкот выступил главным соперником нынешнего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По утвержденному порядку, у Айзенкота есть 28 дней для создания правительства с возможностью продления срока еще на 14 дней. В случае неудачи право созвать правительство может перейти к Нетаньяху, который получит на это 28 дней.