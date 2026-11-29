ToI: в Израиле не согласовали создание коалиции, переговоров пока не предвидится

Нетаньяху и Айзенкот не согласовали создание коалиционного правительства ToI: в Израиле не согласовали создание коалиции, переговоров пока не предвидится

Москва29 ноя Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер партии "Яшар" Гади Айзенкот не согласовали условия формирования коалиционного правительства, продолжать консультации стороны не планируют. Об этом пишет издание The Times of Israel.

Уточняется, что переговоры прошли в деловой атмосфере, а стороны "стремились устранить существующие между ними серьезные разногласия".

В ходе встречи между сторонами сохранялись серьезные разногласия, что привело к решению не проводить дальнейших встреч между их переговорными командами отмечается в публикации

28 ноября Нетаньяху заявил о готовности уступить право первого срока на посту премьера лидеру оппозиционной партии "Яшар" Гади Айзенкоту в рамках соглашения о ротации ради создания правительства национального единства.