Нетаньяху: у Израиля есть друзья, кроме США

Нетаньяху похвастался дружбой Израиля и Индии Нетаньяху: у Израиля есть друзья, кроме США

Москва5 июл Вести.У Израиля в друзьях не только США, а еще, например, Индия, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Впрочем, глава правительства оговорился, что президент США Дональд Трамп – величайший друг Израиля.

У нас есть другие друзья. Например, небольшая страна Индия, в которой проживают 1,4 миллиарда человек. Там у нас огромная поддержка добавил Нетаньяху в интервью Fox News

Ранее израильский премьер уже заявлял, что между Вашингтоном и Тель-Авивом нет разногласий в вопросах политики и в отношении Ирана. Также Израиль и США намерены защищать свободу в мире, добавил Нетаньяху.

4 июля Нетаньяху поздравил США с 250-летием. Израильский премьер назвал американцев дорогими друзьями и отметил, что у Израиля и Соединенных Штатов одна судьба.